США хотят помешать Венесуэле продавать золото

1 Нояб. 10:37 2018-11-01T10:37:43+03:00

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США разрабатывают санкции, которые помешают Венесуэле продавать золото за границу.

Как пишет газета The Wall Street Journal со сведения на источники, о введении ограничительных мер может быть объявлено уже на этой неделе. По данным издания, в текущем году Венесуэла добыла больше 20 тонн золота, стоимость которого составляет сотни миллионов долларов. Драгметалл в основном экспортировали в Турцию.

Отмечается, что США намерены помешать Каракасу не только проводить поставки золота, но и прекратить "движение нелегальных средств через подставные компании". Объявление о новых санкциях может совпасть с выступлением помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майами, которое запланировано на четверг, 1 ноября.

Напомним, 24 октября, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил о возможности введения санкций. Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, он отметил, что США изучают возможность "ввести ограничения на торговлю Венесуэлы золотом".

В последнее время в Венесуэле наблюдается острый социально-экономический кризис, признаками которого является гиперинфляция, девальвация национальной валюты и дефицит товаров.