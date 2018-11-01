В Великобритании женщина «окаменела» из-за некомпетентности врачей

1 Нояб. 14:31 2018-11-01T14:32:25+03:00

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Жительница Великобритании получила инвалидность из-а некомпетентности врачей. Медики не могли диагностировать у пациентки редкое заболевание целых десять лет. Системная склеродермия легко лечится на ранних стадиях, однако врачи целых десять лет не могли подобрать правильные препараты, и за это время все жизненно-важные внутренние органы женщины «окаменели».

Впервые Грейс Ндажоки обратилась ко врачу в 2007 году. Тогда ее начали беспокоить первые симптомы — потеря чувствительности в пальцах. Тогда медики не смогли поставить диагноз и вместо лечения порекомендовали женщине перебраться жить в страну с более теплым климатом.

С годами самочувствие Ндажоки становилось все хуже, однако диагноз врачам удалось поставить только спустя 10 лет. Однако к этому моменту от недуга пострадали уже и внутренние органы, и теперь никакие лечение уже не может помочь британке.

«Теперь мне не помогут никакие революционные технологии, даже стволовые клетки и пересадка легких», - приводит слова Грейс сайт телеканала «Звезда».

Женщина рассказывает, что некоторое время назад ей пришлось уйти с работы. А сейчас ей уже даже сложно вставать с кровати и передвигаться. Однако Ндажоки не опускает руки, после постановки диагноза она начала активно участвовать в благотворительной компании, призванной помогать больным склеродермией.