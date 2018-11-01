Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября

1 Нояб. 16:54 2018-11-01T16:54:09+03:00

Стороны рассмотрят вопросы стратегической стабильности, отношений РФ с ЕС и НАТО

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Переговоры министров иностранных дел России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля пройдут в Мадриде 6 ноября.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудят дела Европейского союза и сотрудничества Испании. А также поговорят о сотрудничестве Москвы и Мадрида и взаимодействии двух стран на международной арене по актуальным вопросам.

Министры обменяются мнениями относительно состояния дел на европейском континенте, "проведут сверку часов по вопросам двухстороннего взаимодействия на ведущих международных площадках, в частности ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЗХО".

Кроме того, как сообщила Захарова, стороны рассмотрят вопросы стратегической стабильности, отношений РФ с ЕС и НАТО.

Ранее Жозеп Боррель назвал Лаврова "ветераном дипломатии" за то, что он нашел время приехать в Мадрид.

"Я его благодарю, потому что это демонстрирует, что он придает нам (Испании) сравнительно важное значение", — говорил Боррель.

Напомним, в последний раз глава российского МИД Сергей Лавров встречался со своим испанским коллегой 7 июня 2017 года.