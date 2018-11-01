Лавров проведет переговоры с главой МИД Испании 6 ноября
Переговоры министров иностранных дел России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля пройдут в Мадриде 6 ноября.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудят дела Европейского союза и сотрудничества Испании. А также поговорят о сотрудничестве Москвы и Мадрида и взаимодействии двух стран на международной арене по актуальным вопросам.
Министры обменяются мнениями относительно состояния дел на европейском континенте, "проведут сверку часов по вопросам двухстороннего взаимодействия на ведущих международных площадках, в частности ООН, ОБСЕ, СЕ, ОЗХО".
Кроме того, как сообщила Захарова, стороны рассмотрят вопросы стратегической стабильности, отношений РФ с ЕС и НАТО.
Ранее Жозеп Боррель назвал Лаврова "ветераном дипломатии" за то, что он нашел время приехать в Мадрид.
"Я его благодарю, потому что это демонстрирует, что он придает нам (Испании) сравнительно важное значение", — говорил Боррель.
Напомним, в последний раз глава российского МИД Сергей Лавров встречался со своим испанским коллегой 7 июня 2017 года.