У посла США в РФ Джона Хантсмана обнаружили рак

1 Нояб. 18:17 2018-11-01T18:47:47+03:00

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Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал журналистам, что некоторое время назад врачи диагностировали у него рак.

По словам дипломата, он обратился к медикам после того, как заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «еще одну на бедре», в итоге же выяснилось, что у него онкология. «Это только первая стадия», - сказал Хантсман в интервью газете Desert News, уточнив, что речь идет о меланоме.

Между тем, как отмечает издание, обнаруженные у посла опухоли уже удалены, и в настоящее время он проходит регулярные медицинские осмотры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джон Хантсман с 3 октября прошлого года является послом Соединенных Штатов в РФ. Кстати, он единственный за всю новейшую историю американский дипломат, бывший не только губернатором, но и кандидатом в президенты Америки.