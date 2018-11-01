2018-11-01T18:47:47+03:00
В мире

У посла США в РФ Джона Хантсмана обнаружили рак

Речь идет о меланоме
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments19
Посол США в РФ Джон ХантсманПосол США в РФ Джон ХантсманФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал журналистам, что некоторое время назад врачи диагностировали у него рак.

По словам дипломата, он обратился к медикам после того, как заметил «маленькую черную точку за ухом», а потом «еще одну на бедре», в итоге же выяснилось, что у него онкология. «Это только первая стадия», - сказал Хантсман в интервью газете Desert News, уточнив, что речь идет о меланоме.

Между тем, как отмечает издание, обнаруженные у посла опухоли уже удалены, и в настоящее время он проходит регулярные медицинские осмотры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джон Хантсман с 3 октября прошлого года является послом Соединенных Штатов в РФ. Кстати, он единственный за всю новейшую историю американский дипломат, бывший не только губернатором, но и кандидатом в президенты Америки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильм «Хантер Киллер» получил прокатное удостоверение в России
Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке
Эдгар Запашный готовится к операции в Германии
Адвокат Цеповяза назвал фейком фотографии, где его клиент ест крабов в тюрьме
Москвичей предупредили о пробках из-за матча в Лужниках
Украинские депутаты в казачьих костюмах написали письмо Путину
Россия, Иордания и США обсудят ситуацию в лагере "Рукбан"
Вместе с Рыболовлевым задержали все бывшее судебное руководство Монако
Надежда Савченко намерена стать президентом Украины
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество на 380 млн рублей у соучастника полковника Захарченко
В России стартует литературный конкурс «Царский кастинг»
Google заплатил правообладателям за ролики на YouTube больше 3 миллиардов долларов
У новейшего истребителя Су-57 разрушилось крыло во время эксперимента
ФСБ возбудила уголовное дело на врио главы Махачкалы
Английский словарь Collins назвал главное слово 2018 года
После пожаров РПЦ просит усилить охрану строящихся церквей
Порошенко разгневал соцсети, сравнив дешевый газ с сыром
В Люксембурге огромная крыса устроила погоню за котом
В Китае может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 «Триумф»
Суд в Москве арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё
Российский вратарь спас команду, отбив шайбу головой
Путин считает, что нужно уходить от схем долевого строительства
Ректор МГУ предложил преподавать в школах церковнославянский язык