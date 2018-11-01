Сбербанк подсчитал расходы россиян на «коммуналку»
Эксперты Сбербанка оценили, в какую сумму обходятся россиянам коммунальные услуги. Оказалось, что семьи тратят на ЖКХ в среднем по 5038 рублей.
Согласно опубликованному исследованию, на «коммуналку» у россиян уходит 11,4% расходов домохозяйства. Однако этот показатель варьируется от региона к региону.
Больше всех из семейного бюджета отдают за свет, воду и газ жители Республики Тыва (24,5%) и Камчатского края (16,3%). Меньше всего удобства съедают бюджет у тех, кто живет в Северной Осетии (6%) и Курской области (6,3%).
В Москве этот показатель составляет 13,9%, а в Санкт-Петербурге — 10,7%.
Известно, что большая часть населения (80%) предпочитает делать платежи в безналичной форме.