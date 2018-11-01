«Имперский морок»: Ефремов рассказал, вчем видит разницу между Россией и СССР

1 Нояб. 19:19 2018-11-01T19:19:14+03:00

Актер надеется, что в нем самом осталось "мало советского"

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Своими воспоминаниями об СССР Михаил Ефремов поделился с украинским радио «Новое время». В эфире он сравнил советский период с современной ситуацией в России.

Актер заявил, что с развалом СССР закончился «коммунистический морок». На высказывание ведущего о том, что ситуация не изменилась, он заявил: «Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли».

Заслуженный артист России отметил, что лично для него эпоха перестройки стала периодом «феноменального ощущения». И выразил надежду, что в нем самом «мало советского». Вытравливать из себя остатки он старается улыбкой и смехом.

Еще Ефремов указал, что только в России из всех бывших советских республик не отмечают День свободы и независимости, а также с негативом относятся к развалу СССР.

Говоря о ситуации на Украине, артист отметил, что в лучшую сторону за последние четыре года ничего не изменилось: «Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна».