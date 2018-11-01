ВСУ начали ракетные стрельбы в Херсонской области
В четверг, 1 ноября, вооруженные силы Украины (ВСУ) начали учения на полигоне «Ягорлик», расположенном в Херсонской области незалежной, граничащей с Крымом. Речь идет о боевых стрельбах и контрольно-летных испытаниях зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.
Как утверждается на странице командования воздушных сил ВСУ в Facebook, учения проходят «исключительно в воздушном пространстве Украины». «Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права», - говорится в сообщении.
Кроме того, командование ВСУ заблаговременно назвало «провокацией» любые обвинения Украины в создании каких-либо угроз в зоне учений.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне этого года учения возле границы с Крымом проводили украинские артиллеристы. Тогда военные незалежной тренировались поражать цели на российском полуострове.
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