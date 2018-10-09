Bloomberg: Новым постпредом США при ООН вместо Никки Хейли может стать экс-помощница Трампа

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-09T22:00:31+03:00

Речь идет о Дине Пауэлл, которая ранее занимала должность заместителя советника американского президента по вопросам стратегии

Изменить размер текста: A A

Новым постпредом США при ООН вместо уходящей в конце года в отставку Никки Хейли может стать бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Дина Пауэлл — 45-летняя американка египетского происхождения, в 2005-2007 годах занимала пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культуры в администрации президента Джорджа Буша — младшего.

В администрации нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа она работала в 2017-2018 годах в должностях советника по экономическим инициативам и заместителя помощника президента США по вопросам стратегии.

В январе этого года Пауэлл покинула все посты в администрации и вошла в состав руководства банка Goldman Sachs Group, в котором работала с 2007 года.

Ранее стало известно, что постпред США при ООН Никки Хейли намерена покинуть пост к концу года. В свою очередь Трамп заявил, что примет отставку дипломата, а ее приемника Белый дом объявит в течение ближайших двух-трех недель.