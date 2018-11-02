2018-11-02T00:19:53+03:00
Экономика

Центробанк купил рекордное количество золота

В третьем квартале 2018 года Банк РФ приобрел 92,2 тонны драгоценного металла
Юлия ДИВЕЕВА
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Россия пополнила свой запас золотаРоссия пополнила свой запас золотаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Банка России в третьем квартале 2018 года приобрел рекордно большое количество золота. Об этом свидетельствуют данные Всемирного золотого совета (WGC), опубликованные в докладе на сайте организации.

Отмечается, что в этот период и другие Центробанки стран мира покупали драгоценный металл больше обычного по показателям за последние три года. Так за август, сентябрь и октябрь мировой объем закупок золота составил более 148 тонн, что на 22 % превышает объемы за аналогичный период прошлого года.

Самыми крупными покупателями драгоценного металла в третьем квартале этого года стали Россия (92,2 тонны) и Турция (18,5 тонн). Сейчас золотой запас Центробанка превышает две тысячи тонн, таким образом на долю России приходится 17 процентов мировых золотовалютных резервов. Их стоимость оценивается более чем в 78 миллиардов долларов.

Также в последнее время свои золотоволютные запасы существенно пополнили Казахстан (на 14,4 тонны), Индия (13,7 тонн) и Польша (13,7 тонн).

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