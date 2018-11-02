2018-11-02T02:30:49+03:00
Политика

Помпео: США ищут сферы общих интересов с Россией

Госсекретарь заверил, что Вашингтон стремиться контактировать с Москвой, несмотря на избранную США санкционирую политику
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Вашингтон стремиться наладить отношения с Москвой и для этого стремится найти сферы, в которых у США и России есть общие интересы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы предприняли меры для оказания такого давления на президента Владимира Путина и Россию, какое не оказывала ни одна предыдущая администрация. Однако мы также стараемся найти те сферы, в которых у нас есть общие интересы с Россией и Владимиром Путиным", - цитирует ТАСС слова главы Госдепартамента.

Как сообщал сайт “КП”, на прошлой неделе, 26 октября, состоялся телефонный разговор Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к предстоящей встрече Путина и Трампа. Кроме того, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, были затронуты и некоторые вопросы международной повестки дня.

А 30 октября стало известно, что администрация США получила от президента поручение подготовить для Конгресса доклад о введении санкций в отношении России за якобы невыполненные ею условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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