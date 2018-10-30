Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией договора РСМД

30 Окт. 05:56 2018-10-30T05:56:53+03:00

Над документом будут работать главы Госдепартамента, Пентагона, национальной разведки и министры финансов и торговли

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Администрация США получила от президента Дональда Трампа поручение подготовить для Конгресса доклад о введении санкций в отношении России за якобы невыполненные ею условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Над документом будут работать госсекретарь США Майкл Помпео, глава Пентагона Джецймс Мэттис, директор Национальной разведки Дэн Коутс, министр торговли Уилбур Росс и министр финансов Стивен Мнучин.

Доклад должен быть представлен конгрессу в соответствии с разделом 1244 «Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год». Таким оразом он станет для законодателей основанием для «комплексного ответа на нарушение Россией ДРСМД».

Как сообщал сайт kp.ru, 20 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Он заявил, что этот шаг станет ответом на нарушения договора со стороны РФ.