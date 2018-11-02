В США осужденного казнили на электрическом стуле впервые за пять лет

2 Нояб. 07:28 2018-11-02T07:28:51+03:00

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В американской тюрьме впервые за последние пять лет казнили преступника на электрическом стуле. В четверг вечером власти штата Тенесси привели в исполнение приговор 63-летнему Эдмунду Загорски.

Как пишет газета USA Today, мужчина ждал казни с 1983 года, когда его признали виновным и осудили за убийство двух человек, которым он пообещал продать наркотики.

Адвокат Загорски рассказал, что его подзащитный попросил казни на электрическом стуле с надеждой, что смерть наступит мгновенно - «меньшее из двух зол» по сравнению с смертельной инъекцией.

Отмечается, что во время суда в 1984 году тогдашний 28-летний Загорски сказал своей команде защиты, что согласен умереть, запретил им связываться со своей семьей или копаться в его прошлом. Но позже, находясь в камере смертников он изменил свое решение.

За последние 34 года он и его новая защита подали 22 апелляции, пытаясь доказать, что первые адвокаты допустили ошибки.

С 1960-х годов в США идет борьба против применения смертной казни, итогом которой стал мораторий на ее исполнение (действовал в 1972-1976 годах).

По состоянию на октябрь 2018 года, приведения в исполнение смертельного приговора в США до конца года ожидают восемь человек