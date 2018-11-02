Дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября
Автомобилисты могут выдохнуть – дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября, как это планировалось ранее. Было решено отложить пилотный проект до тех пор, пока не будут устранены все спорные моменты.
Отсрочку подтвердили в МВД РФ и в Российском союзе автостраховщиков (РСА), сообщает газета «Известия».
Причиной переноса старта стал ряд несогласованных моментов: не понятно, как выписывать штрафы водителям, да и сама величина наказания еще не установлена.
Изначально предлагалось выписывать штраф один раз в сутки, даже если водитель попал в объективы десятков камер.
Сейчас наказание за езду без ОСАГО составляет 800 рублей. За оплату в течение 20 дней предусмотрена 50-процентная скидка. Но Минфин выступает за увеличение данной суммы.
Подвела и техническая сторона вопроса. Объединение баз данных РСА и ГИБДД прошло не так быстро, как планировалось. Сейчас этот вопрос еще в стадии решения.