2018-11-02T07:48:45+03:00
Общество

Дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября

Было решено отложить пилотный проект, так как не согласована процедура штрафа для водителей
Ася РОМАНЧУК
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ОСАГО пока не будет контролироваться дорожными камерамиОСАГО пока не будет контролироваться дорожными камерамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Автомобилисты могут выдохнуть – дорожные камеры не будут проверять ОСАГО с 1 ноября, как это планировалось ранее. Было решено отложить пилотный проект до тех пор, пока не будут устранены все спорные моменты.

Отсрочку подтвердили в МВД РФ и в Российском союзе автостраховщиков (РСА), сообщает газета «Известия».

Причиной переноса старта стал ряд несогласованных моментов: не понятно, как выписывать штрафы водителям, да и сама величина наказания еще не установлена.

Изначально предлагалось выписывать штраф один раз в сутки, даже если водитель попал в объективы десятков камер.

Сейчас наказание за езду без ОСАГО составляет 800 рублей. За оплату в течение 20 дней предусмотрена 50-процентная скидка. Но Минфин выступает за увеличение данной суммы.

Подвела и техническая сторона вопроса. Объединение баз данных РСА и ГИБДД прошло не так быстро, как планировалось. Сейчас этот вопрос еще в стадии решения.

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