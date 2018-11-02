Работа нравится россиянам больше, чем зарплата

2 Нояб. 12:37 2018-11-02T12:37:23+03:00

Свое ремесло любят в основном жители Центральной России и Сибири

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Большая часть россиян (73%) удовлетворена своей трудовой деятельностью. Своё ремесло любят в основном жители Центральной России и Сибири. Меньше других довольны работой жители Южного и Уральского федеральных округов — 58% и 65% соответственно.

Исследовательский холдинг Ромир в октябре расспросил россиян об их работе. Оказалось, что только 58% россиян удовлетворены уровнем зарплаты. Среди недовольных лидируют жители северо-западного и южных регионов страны.

Согласно исследованию, 27% работающих граждан недовольны своим занятием. Самая большая доля тех, кому работа не нравится, оказалась в группе россиян с низкими доходами — 14%. Это вдвое больше, чем в выборке в среднем (7%).

Стоит отметить, что общий уровень удовлетворенности своей работой снизился на 4%, поскольку в 2017 году этот показатель равнялся 77%.

В опросе приняли участие более 800 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России.