Пожилая американка выжила после 74 осиных укусов

2 Нояб. 13:48 2018-11-02T13:48:54+03:00

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Жительница американского штата Орегон по имени Бернис Арлин Паттерсон выжила после нескольких десятков одновременных укусов ос. Насекомые напали на 94-летнюю пенсионерку, из-за того, что она задела их улей.

Сообщается, что женщина убиралась у себя в саду и решила подмести дорожку. Которая вела к дому. Однако женщина не сразу заметила крупный улей и задела его. Это встревожило ос и они набросились на женщину.

Сын женщины услышал ее крики и прибежал на помощь. Вооружившись метлой и спреем от насекомых, мужчина смог справиться с разгневанным роем. Однако к этому времени женщина уже получила целых 74 укуса, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили медики, которые обследовали старушку, такое количество осиного яда порой смертельно даже для более молодых и здоровых людей. А вот Бернис Паттерсон очень повезло, ведь несмотря на возраст она достаточно быстро пошла на поправку, пишет сайт телеканала «Звезда».