2018-11-02T15:16:41+03:00
Политика

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сложил полномочия

Организация договора о коллективной безопасности освободила от должности представителя Республики Армения
Алена Басавина
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Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров ушел со своего поста Фото: сайт Организации договора о коллективной безопасностиГенсек ОДКБ Юрий Хачатуров ушел со своего поста Фото: сайт Организации договора о коллективной безопасности
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Совет Коллективной Безопасности ОДКБ снял с поста Генсека Юрия Хачатурова. Информация об этом появилась 2 ноября на официальном сайте организации.

Как говорится в сообщении, на место обязанности Хачатурова уже возложили на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича.

«Решением Совета Коллективной Безопасности ОДКБ Хачатуров Ю.Г. освобожден от должности Генерального секретаря Организации. Исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича”, - говорится в сообщении.

Известно, что досрочное прекращение полномочий было инициировано Армянской стороной.

Организация договора о коллективной безопасности — международная организация, целью которой является «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности». Ей членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

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