2018-11-02T16:27:23+03:00
Происшествия

В Китае погибли 13 пассажиров автобуса из-за драки женщины с водителем

Мужчина потерял управление, и транспорт вылетел с моста в реку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Китае из-за конфликта водителя с пассажирами автобус упал в рекуВ Китае из-за конфликта водителя с пассажирами автобус упал в реку
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Число жертв ДТП с автобусом в Китае достигло 13 человек. 28 октября пассажирский транспорт, курсирующий в городе Чунцин упал в реку Янцзы. В результате водитель и пассажиры ушли под воду. В настоящее время спасатели продолжают разыскивать двух человек, которые числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что ДТП произошло из-за конфликта женщины с водителем. Автобус проехал одну из остановок, что вызвало недовольство пассажиров. Одна из женщин потребовала немедленно остановиться, но водитель отказал ей, так как транспортное средство уже выехало на мост, где не было оборудованных остановочных пунктов.

Женщина начала кричать, а затем подошла к водителю и нанесла ему удар по голове, водитель правой рукой отпустил руль и попытался ударить пассажирку в ответ. Отвернувшись от дороги водитель на несколько секунд потерял управление. Однако этого времени хватило, чтобы автобус на полной скорости столкнулся с легковым автомобилем и вылетел в реку, передает сайт «Свободная пресса».

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