США внесут в санкционный список более 700 компаний из Ирана

2 Нояб. 18:03 2018-11-02T18:03:11+03:00

Речь идет в том числе о тех организациях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года

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В пятницу, 2 ноября, министр финансов США Стивен Мнучин рассказал о ближайших планах своего ведомства. В частности, по его словам, уже в понедельник, 5 ноября, американский Минфин намерен пополнить санкционный список по Ирану. Так, в черный список будут внесены еще 700 организаций из исламской республики.

Как уточнил Мнучин, речь идет о 400 компаниях, которые ранее были выведены из-под санкций в соответствии с ядерным соглашением 2015 года - Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), а также еще 300 организациях, в отношении которых ограничения еще не вводились.

«В понедельник Минфин добавит более 700 наименований в наш список заблокированных компаний», - приводит слова министра Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией. Этот документ ввел ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций.