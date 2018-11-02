В Нью-Йорке арестовали Алека Болдуина

2 Нояб. 22:53 2018-11-02T23:04:12+03:00

Актера, известного своими пародиями на Трампа, задержали после драки на парковке

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В пятницу, 2 ноября, стало известно о задержании в Нью-Йорке актера Алека Болдуина. Как выяснилось, звезду Голливуда арестовали после драки, произошедшей на парковке, которая расположена в нью-йоркском районе Манхэттен.

Между тем информации о том, с кем у Болдуина случился конфликт, пока не поступало. Что касается причин произошедшего, то, по данным телеканала CNBC News, спор возник из-за парковочного места.

Причем случившееся уже прокомментировал президент США Дональд Трамп, которого задержанный актер регулярно пародирует в телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». Американский лидер просто пожелал Алеку Болдуину удачи.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Алек Болдуин был удостоен престижной телевизионной премии «Эмми» за пародию на Трампа.

СПРАВКА «КП»

Алек Болдуин исполнил более 80 ролей в кино, а в настоящее время активно снимается на телевидении. В частности, он регулярно выступает в телевизионных скетчах в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» с пародиями на нынешнего хозяина Белого дома и его окружение.