2018-11-03T10:22:23+03:00
Общество

Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарства

В ведомстве заверили, что производители жизненно важных препаратов могут увеличить цены лишь на уровень инфляции
Дарья ИВАШКИНА
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Минздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарстваМинздрав РФ пояснил, как будут дорожать лекарстваФото: Мария ЛЕНЦ
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‍В министерстве здравоохранения РФ прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в следующем году лекарства в российских аптеках могут подорожать в среднем на 10%. Как заметили в ведомстве, производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут увеличить цены не на 10%, а только на уровень инфляции.

При этом в Минздраве пояснили, что в отношении медикаментов, которые включены в перечень ЖНВЛП, осуществляется госрегулирование цен. «Производителям ЖНВЛП предоставлено право один раз в год до 1 октября подать заявление на перерегистрацию зарегистрированной цены с учетом прогнозируемого уровня инфляции»,- говорится на официальном сайте ведомства.

Также там отмечается, что в среднем по России за первые девять месяцев текущего года цены на жизненно важные лекарственные препараты повысились на 1,8%.

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