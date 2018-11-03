Российские физики нашли способ осуществить квантовую телепортацию

3 Нояб. 12:19 2018-11-03T12:20:06+03:00

Но, увы, пока не ту, что позволит человеку мгновенно перемещаться во времени и пространстве

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Ученые из МФТИ и Российского квантового центра смогли передать информацию между квантовыми компьютерами, которые действуют по разным принципам с помощью телепортации. Открытие вряд ли поможет приблизить изобретение телепортации людей и вещей, но открывает качественно новый уровень возможностей для передачи информации.

Специалистам удалось решить одну из сложнейших проблем в разработке квантовых компьютеров – нового поколения вычислительных машин, которые «думают» не битами, как любой из существующих на данный момент компьютеров, а кубитами, несущими в себе в разы больше информации, а, соответственно, и более производительны. До недавнего открытия связать отдельные кубиты в единую сеть было невозможно, но российские ученые смогли найти способ телепортировать информацию между ними.

Важно понимать, что в научном мире понятие «телепортации» немного отличается от общепринятого. В данном случае предметы никуда не переносятся в пространстве: речь идет о своего рода копировании свойств частицы А на аналогичную частицу Б, которая находится на некотором удалении, по сути, в масштабах частиц, предмет Б ничем не будет отличаться от удаленного А. Так что в работе с чистой информацией наши ученые, опубликовавшие выводы в журнале Nature Communications, сделали огромный прорыв, способный уже через несколько лет изменить нашу жизнь.