2018-11-03T18:24:49+03:00
В мире

В Стамбуле состоялась встреча Эрдогана и Порошенко

Президент Украины подчеркнул важность «регулярных и плодотворных» контактов с турецким лидером
Денис СУХОВ
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Фото: Николай Лазаренко/ТАССФото: Николай Лазаренко/ТАСС
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В Стамбуле состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Твиттер.

«Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики», - написал Порошенко.

В свою очередь пресс-служба украинского президента уточнила, что переговоры прошли во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле. После беседы лидеров с глазу на глаз, состоится седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана. По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Предполагается, что визит Порошенко в Турцию продлится 3 и 4 ноября. Ранее президент Украины провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем, в ходе которой было достигнуто соглашение о двустороннем сотрудничестве.

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