2018-11-03T20:42:59+03:00
Политика

Противолодочный самолет Ту-142 ВКС РФ пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море

Инцидент произошел в ходе учений альянса Trident Juncture
Денис СУХОВ
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Противолодочный самолет Ту-142 ВКС РФ пролетел над кораблями НАТО в Норвежском мореПротиволодочный самолет Ту-142 ВКС РФ пролетел над кораблями НАТО в Норвежском море
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Российский дальний противолодочный самолет Ту-142 пролетел на малой высоте над кораблями НАТО, участвующими в учениях Trident Juncture в Норвежском море. В том числе и над флагманом 6-го флота США, командным судном USS Mount Whitney.

Об этом сообщает в Твиттер корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе, находившийся в момент инцидента на борту USS Mount Whitney. По словам журналистов, во время пролета Ту-142 на мостике корабля проходила фотоссесия, что и позволило оперативно запечатлеть российский разведчик с собственным именем «Александр Можайский».

twitter.com/P_Deshayes

twitter.com/P_Deshayes

«На борту американского корабля раздался ропот солдат и журналистов, когда самолет — реликвия холодной войны — пролетел низко над кораблем», - описывает ситуацию один их корреспондентов AFP.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что два Ту-142 российской морской авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря. Его продолжительность составила 12 часов, после этого самолеты благополучно вернулись на аэродром в Вологодской области.

Учения НАТО Trident Juncture — 2018 проходят у берегов Норвегии с 25 октября. Маневры являются одними из самых крупных со времен холодной войны – в них принимают участие до 50 тысяч военнослужащих практически из всех стран-членов альянса, а также из нейтральных Финляндии и Швеции.

Впервые за 30 лет США направили для участия в учениях за полярным кругом авианосец –USS Harry Truman типа Nimitz.

Ту-142 – советский и российский противолодочный самолет, созданный на базе бомбардировщика Ту-95. В настоящее время эксплуатируется в авиации Тихоокеанского и Северного флотов. В основном используется для дальней разведки и в поисково-спасательных операциях.

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