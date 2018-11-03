Победительницей конкурса «Мисс Земля» впервые стала девушка из Вьетнама

3 Нояб. 22:26 2018-11-03T22:29:31+03:00

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Победительницей международного конкурса «Мисс Земля» впервые стала представительница Вьетнама – 23-летняя красавица по имени Фыонг Кхань Нгуен.

Об этом сообщает портал Rappler.

Победительница родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. Девушка изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском языке. Впервые она наблюдала за конкурсом «Мисс Земля» в 2010 году и уже тогда загорелась идеей представлять свою страну в этом состязании.

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«Мисс Земля» - самый молодой из четверки наиболее престижных конкурсов красоты, в которую входят также «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл». Его отличительная особенность в том, что все участницы представляют экологические проекты.

В своей презентации Фыонг Кхань Нгуен рассказала о необходимых мерах по защите экологии реки Меконг, а также о людях, чья жизнь зависит от этой водной артерии. В биографии девушка указала, что любит кошек, так как «эти умные животные отлично адаптируются к любой окружающей среде».

В этом году «Мисс Земля» проходил в комплексе Mall of Asia Arena в филиппинской Маниле.