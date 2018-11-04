2018-11-04T02:15:26+03:00
Политика

Госдеп США признал роль России в решении вопроса доставки гумпомощи в Сирию

Вашингтон призвал Москву продолжить работу с сирийским правительством для устранения подобным проблем в будущем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Гуманитарная помощь для СирииГуманитарная помощь для СирииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты приветствуют новость о том, что ООН смогла доставить гуманитарную помощь в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии и признают позитивную роль России в решении этого вопроса, говорится в заявлении официального представители госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы также признаем роль России в убеждении режима в конечном счете выполнить постановления Совета Безопасности ООН о предоставлении гуманитарной помощи путем выдачи административных разрешений, необходимых для перемещения этого конвоя», - отмечается в заявлении.

При этом госдепартамент выражает надежду, что «Россия будет использовать своё влияние на режим для решения проблемы отсутствия гуманитарного доступа на большей части территории Сирии».

Ранее в субботу, 3 ноября, руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко рассказал, что российская военная полиция по просьбе заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Мариновича сопроводила автоколонну с гуманитарной помощью.

Наши военные провели гумконвой, направлявшийся в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» на сирийско-иорданской границе до 55-километровой «зоны безопасности» вокруг американской базы в Эт-Танфе. При этом безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолёты.

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