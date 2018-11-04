2018-11-04T07:09:09+03:00
Москва

Погода в Москве на 4 ноября 2018 года: в День народного единства будет тепло и без осадков

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 4 ноября 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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В День народного единства, 4 ноября, в Москве ожидается комфортная погодаВ День народного единства, 4 ноября, в Москве ожидается комфортная погодаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 4 ноября 2018 года. Как и обещали специалисты, в начале этих праздничных выходных в столице потеплело. Вот и в воскресенье, когда наша страна будет отмечать День народного единства, воздух в мегаполисе прогреется до +6…+8 градусов. При этом в городе будет облачно, однако время от времени солнце все же будет выглядывать из-за облаков. Кроме того, начавшиеся в минувшую субботу дожди должны прекратиться: осадки ожидаются лишь по области и то небольшие. Ветер же будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 5 ноября, столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток осадков также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, этой осенью москвичи могли наслаждаться хорошей погодой дольше, чем обычно. Так, средняя температура октября-2018 в столице оказалась на 2,2 градуса выше нормы: она составила +7,3 градуса. Между тем в конце прошлого месяца в Москве все же выпал первый снег, правда, он тут же растаял, и пейзаж снова стал осенним. Вообще, по прогнозам метеорологов, климатическая зима наступит в мегаполисе только ближе к Новому году.

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