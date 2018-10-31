Климатическая зима в Москве откладывается до Нового года
Зима в Москве откладывается до Нового года. В столице наблюдается повышение температуры.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал.
«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — сообщил Ктктёв на пресс-конференции в ТАСС.
Представитель Гидрометцентра сообщил, что с 1 по 11 ноября температура в Москве повысится и будет выше климатической нормы.
Ранее метеорологи предупреждали о наступления в столице потепления после первого снега, выпавшего в столичном регионе в минувшие выходные.
31 октября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в российской столице составит от 0 до +2 градусов.