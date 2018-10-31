2018-10-31T13:32:07+03:00
Москва

Климатическая зима в Москве откладывается до Нового года

В Гидрометцентре сообщили, что 1 по 11 ноября в столице ожидается повышение температуры
Сакина НУРИЕВА
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В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве наступит климатическая зимаВ Гидрометцентре сообщили, когда в Москве наступит климатическая зимаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Зима в Москве откладывается до Нового года. В столице наблюдается повышение температуры.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал.

«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», — сообщил Ктктёв на пресс-конференции в ТАСС.

Представитель Гидрометцентра сообщил, что с 1 по 11 ноября температура в Москве повысится и будет выше климатической нормы.

Ранее метеорологи предупреждали о наступления в столице потепления после первого снега, выпавшего в столичном регионе в минувшие выходные.

31 октября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. По информации Гидрометцентра, температура воздуха в российской столице составит от 0 до +2 градусов.

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