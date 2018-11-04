2018-11-04T10:25:38+03:00
Москва

Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре и дожде в воскресенье

Кроме того, неприятности метеозависимым людям может доставить повышенный фон атмосферного давления
Дарья ИВАШКИНА
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Синоптики предупредили москвичей о порывистом ветре и дожде в воскресеньеСиноптики предупредили москвичей о порывистом ветре и дожде в воскресеньеФото: Иван МАКЕЕВ
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Синоптики предупредили жителей Москвы о дожде и порывистом ветре.

Как отмечают специалисты, в воскресенье, 4 ноября, столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. В связи с этим местами, по их данным, ожидаются небольшие осадки. А относительная влажность воздуха составит около 70%. Что касается ветра, то его порывы временами могут достигать 15 метров в секунду, сообщает портал «Метеоновости».

Также метеорологи подчеркнули, что повышенный фон атмосферного давления и резкий порывистый ветер могут доставить неприятности метеозависимым людям.

Между тем, по данным Гидрометцентра России, в воскресенье, когда наша страна будет отмечать День народного единства, в Москве будет тепло и без осадков. Как сообщал сайт kp.ru, начавшиеся в минувшую субботу дожди должны прекратиться: 4 ноября осадки возможны лишь по области и то небольшие.

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