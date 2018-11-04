2018-11-04T11:11:13+03:00
Происшествия

Администрация гостиницы «Космос» опровергла сообщение о минировании

Экстренные службы также не подтвердили эту информацию
Анастасия ВАРДАНЯН
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В СМИ появились сообщения о минировании гостиницы "Космос" в МосквеВ СМИ появились сообщения о минировании гостиницы "Космос" в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в воскресенье, 4 ноября, в СМИ появилась информация о том, что неизвестный якобы сообщил в полицию о минировании гостиницы «Космос». Однако, в экстренных службах это опровергли.

- Подобных сообщений к нам не поступало, - заявил дежурный ГУ МВД РФ по Москве.

В чрезвычайном ведомстве также сообщили, что в гостиницу саперы МЧС не выезжали. В администрации «Космоса», заверили «КП», что работают в штатном режиме.

- Никаких бомб у нас не искали, - прокомментировали в гостинице «Космос».

Вероятно, информация, появившаяся ранее в СМИ, не соответствует действительности. Отметим, что гостиница «Космос» является одной из самых крупных в столице. В 25-этажном здании почти две тысячи номеров. Отель находится недалеко от ВДНХ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в России прошла волна ложных сообщений о минировании. Так, за один вечер 24 сентября, в Москве «заминировали» 13 гостиниц, среди которых были «Авита», «Аквамарин», «Азимут», «Золотой колос», «Афиша» и «Космос».

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