Четверо шведских военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

4 Нояб. 12:22 2018-11-04T12:22:33+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, появилась информация о ДТП, случившемся в ходе военных учений НАТО Trident Juncture - 2018 («Единый трезубец - 2018»), которые проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Как стало известно, в минувшую субботу в норвежском графстве Хедмарк три бронированных машины с шведскими военнослужащими съехали с дороги, при этом одна из них врезалась в легковой автомобиль. В результате инцидента четверо солдат получили травмы.

Всех пострадавших доставили в госпиталь, однако двое из них покинули медицинское учреждение сразу после осмотра. А вот двух их товарищей врачи решили оставить под своим присмотром. Между тем в настоящее время их жизни ничего не угрожает, пишет издание Expressen.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, военные учения НАТО Trident Juncture - 2018 являются самыми крупными со времен холодной войны. Причем МИД РФ ранее уже заявил об антироссийской направленности этих маневрах.