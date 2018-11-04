Путин перевел Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа

4 Нояб. 16:14 2018-11-04T16:17:50+03:00

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, глава государства распорядился внести изменения в перечень федеральных округов, утвержденный указом «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

«Абзац 15 изложить в следующей редакции: «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», - говорится в тексте распоряжения.

С какой целью был изменен состав федеральных округов, не уточняется. Ранее идею передачи Забайкалья в состав ДВО озвучивал депутат Госдумы Николай Говорин. По его словам, такой шаг позволит краю получать дополнительные дотации, которые государство выделяет в рамках программ по развитию Дальнего Востока.