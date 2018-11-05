2018-11-05T17:40:21+03:00
Дом. Семья

В сети появилось видео, как упорный медвежонок вбирается по заснеженному склону

Медведицу с детенышем в Магаданской области снял дрон [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Медведица и медвежонок взбираются по скользкому снежному склону.Фото: скриншот видеоМедведица и медвежонок взбираются по скользкому снежному склону.Фото: скриншот видео
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На YouTube появилось видео, на котором упорный медвежонок взбирается по заснеженному скользкому склону вслед за своей мамой-медведицей. Съемка была сделана в Магаданской области.

На кадрах животные забираются в гору, и медведице это удается очень быстро, а вот малыш скатывается все время вниз, и каждый раз все ниже. Его мама все это время беспокойно ходила по краю оврага, озираясь вокруг.

Настойчивый медвежонок: встань и иди!.Это видео – наглядное пособие по достижению целей. Посмотрите, как этот маленький косолапый движется вперед, несмотря на неудачи! Доставайте платочки, сила «ми-ми-мишности» зашкаливает!

Вот малыш додумался воспользоваться для подъема тропинкой, протоптанной медведицей. По ее следам он почти добрался до цели, но тут родительница взмахнула лапой, пытаясь подцепить малыша и поскорее вытащить его, и промахнулась.

От неожиданности медвежонок снова съехал вниз и, наверное, очень рассердился. Потому что в этот раз он очень решительно и быстро взобрался по склону, и они с медведицей быстро побежали прочь.

Пользователи в комментариях отметили, что, возможно причиной того, что медвежонок не мог сосредоточится и выбраться из оврага, был шум кружащего рядом дрона, который вел съемку.

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