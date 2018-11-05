2018-11-05T07:31:40+03:00
Политика

Медведев призвал искать пути сотрудничества в новых экономических условиях

Российский премьер выступил на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments60
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 5 ноября, в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил о необходимости искать пути сотрудничества в новых экономических условиях.

Как заметил глава российского правительства, санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, и на это нельзя закрывать глаза. «Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям», - приводит слова председателя кабмина ТАСС.

Также Медведев подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Напомним, первая Китайская международная импортная ЭКСПО будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран мира. России на этом мероприятии присвоен статус почетного гостя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник мог передавать России информацию с семинаров НАТО
Похищение шпица большим ретривером попало на видео и рассмешило пользователей Сети
Стрельба в пригороде Монреаля: Пострадали мужчина и шестилетний ребенок
«Не делает, что ей говорят»: Британские политологи раскрыли истинную причину ненависти Запада к России
Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали не менее девяти человек
Президент Австрии призвал провести тщательное расследования дела по шпионажу в пользу России
В жилом доме на улице Островитянова в Москве взорвался бытовой газ
При взрыве на военной базе в Турции пострадали не менее 25 человек
Токио рассчитывает заключить с Москвой рамочное соглашение по Южным Курилам в 2019 году
Погода в Москве 10 ноября будет облачной с прояснениями, местами слабые осадки
Китай готов защищать свою территорию любой ценой
Депутат Верховной рады: Украину ждет развал
SANA: Жертвами очередного авиаудара коалиции США в Сирии стали 26 человек
Болтон заявил, что США пока не собираются размещать в Европе запрещенные ДРСМД ракеты
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выборов в Донбассе
Франция передала России личные вещи Александра II
От калифорнийских пожаров сгорели локации сериала "Мир Дикого Запада"
Трампа оскорбила идея Макрона создать армию ЕС для зашиты от США, Китая и России
Бойня в Керчи: СК установил, что Росляков действовал в одиночку
Курс доллара поднялся до 68,07 рубля