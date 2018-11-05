Медведев призвал искать пути сотрудничества в новых экономических условиях

5 Нояб. 07:31 2018-11-05T07:31:40+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в понедельник, 5 ноября, в Шанхае на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров, заявил о необходимости искать пути сотрудничества в новых экономических условиях.

Как заметил глава российского правительства, санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, и на это нельзя закрывать глаза. «Сегодня перед нами стоят общие задачи - найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям», - приводит слова председателя кабмина ТАСС.

Также Медведев подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Напомним, первая Китайская международная импортная ЭКСПО будет проходить в Шанхае с 5 по 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран мира. России на этом мероприятии присвоен статус почетного гостя.