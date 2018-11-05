Трамп считает, что саудовские солдаты в Йемене не умеют пользоваться оружием

5 Нояб. 07:37 2018-11-05T07:37:06+03:00

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Солдаты Саудовской Ааравии не умеют обращаться с оружием, что и стало причиной ужасной трагедии, которая произошла в Йемене с о автобусом с детьми в августе этого года. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что это ужасная ситуация. Было ужасно смотреть на то, что случилось с автобусом и этими детьми. Это сделали люди, которые попросту не знали, как использовать оружие, это было просто ужасно", - сказал американский лидер в интервью информационному порталу Axios.

Издание отмечает, что Трамп не стал уточнять, оказало ли это событие на его позицию в отношении продажи американского вооружения Саудовской Аравии. Он добавил, что планирует обсудить с Эр-Риядом много разных тем, однако "не стал бы держать в армии людей, которые не умеют пользоваться оружием и стреляют по автобусам с детьми".

Напомним, 9 августа 2018 года коалиция во главе с СА нанесла в провинции Саада на северо-западе Йемена удар по автобусу, в котором в основном находились дети и подростки. По данным Красного Креста в городе Сана, в результате этой бомбардировки погиб 51 человек, в том числе 40 детей, ранения получили около 80 йеменцев.