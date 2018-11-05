2018-11-05T08:06:49+03:00
Политика

Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре

Посол Южной Кореи в РФ считает, что визит главы КНДР состоится уже в этом месяце
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Северной Кореи Ким Чен ЫнГлава Северной Кореи Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Председатель Рабочей партии КНДР Ким Чен ЫН может приехать в Россию в ноябре. Такое мнение высказал посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Россия попросила, чтобы визит прошел до конца текущего года, и ожидает, что это произойдет. Северная Корея, похоже, оценивает время и место, а также повестку переговоров", - цитирует его слова агентство Yonhap.

Он уточнил, что по совокупности ряда обстоятельств, северокорейский лидер нанесет визит в РФ “скорее всего в ноябре”. А в первой половине следующего года запланирована поездка президента РФ Владимира Путина в Южную Корею.

Также, по словам дипломата, Москва и Сеул совсем скоро начнут диалог по подготовке к подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле.

"Россия станет важным партнером, который поможет Корее продвинуться вглубь континента. Необходимо извлечь максимум из российского потенциала, особенно на фоне улучшения двусторонних отношений после прихода к власти президента Мун Чжэ Ина", - подчеркнул У Юн Гын.

Ранее сайт kp.ru писал, что пока конкретные дата и место планируемой встречи президента Путина и Ким Чен Ына пока неизвестны и находятся на стадии проработки. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил, ч

"Пока сроки не обговорены, не определены с учетом графиков и Ким Чен Ына, и Путина", - сказал представитель Кремля.

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