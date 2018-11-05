ФК "Спартак" (Москва) установил антирекорд, проиграв дома четыре матча подряд

5 Нояб. 08:10 2018-11-05T08:11:28+03:00

Достижение было установлено после игры с екатеринбургским "Уралом"

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Московский "Спартак" проиграл четвертый матч подряд на своем поле. Это произошло 4 ноября после того, как екатеринбургский "Урал" победил столичный клуб со счетом 2:1.

Впервые в истории чемпионатов России столичный клуб проиграл четыре поединка подряд на своем поле. До игры с уральцами "Спартак" проиграл тульскому "Арсеналу" 2:3, "Ростову" 0:1, "Ахмату" 1:2. По три домашних поражения у спартаковцев были до этого в 1995 и 2004 годах.

К сегодняшнему дню последняя победа "Спартака" на своем поле в матчах чемпионата России датируется 25 августа. Тогда на своем поле "красно-белые" обыграли московское "Динамо" со счетом 2:1.

После поражения от "Урала" московский клуб с 19 очками занимает 6 место в турнирной таблице. Следующая игра в российском первенстве у москвичей 11 ноября. В гостях "Спартак" сыграет против "Уфы".

Но до этого 8 числа команде предстоит сыграть дома в матче 4 тура Лиги Европы с шотландским "Глазго Рейнджерс".