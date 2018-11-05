Нетаньяху надеется встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

5 Нояб. 12:44 2018-11-05T12:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В МИД Израиля надеются, что 11 ноября в Париже все же состоится встреча премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заметил заместитель гендиректора департамента Евразии израильского дипведомства Алекс Бен-Цви, политики во французской столице точно «будут разговаривать», однако формат встречи пока не согласован. «Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», - приводят слова дипломата РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, участие в которых примут многие мировые лидеры. Уже известно, что в этот день Путина встретится с президентом США Дональдом Трампом. Что касается встречи с Нетаньяху, то, как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока график главы нашего государства беседу с премьером Израиля не предусматривает, однако он не исключил возможность общения «на ногах».