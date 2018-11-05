2018-11-05T12:44:15+03:00
В мире

Нетаньяху надеется встретиться с Путиным в Париже 11 ноября

Однако возможность такой встречи еще обсуждается
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В МИД Израиля надеются, что 11 ноября в Париже все же состоится встреча премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как заметил заместитель гендиректора департамента Евразии израильского дипведомства Алекс Бен-Цви, политики во французской столице точно «будут разговаривать», однако формат встречи пока не согласован. «Ситуация с этим мероприятием сложна по времени, формат не могу назвать. Они 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», - приводят слова дипломата РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, участие в которых примут многие мировые лидеры. Уже известно, что в этот день Путина встретится с президентом США Дональдом Трампом. Что касается встречи с Нетаньяху, то, как ранее заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока график главы нашего государства беседу с премьером Израиля не предусматривает, однако он не исключил возможность общения «на ногах».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник дал признательные показания
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии
Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел
Макрон объяснил Трампу, зачем Евросоюзу нужна своя армия
Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме
Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп
Ученые предупредили о приближении к Земле «кометы смерти»
Гречка и пшеница из «враждебной» России держит в страхе литовский сейм
«Роснефть» первой подписала документы о стабилизации рынка топлива
Филарет и Макарий отказались встать во главе «единой украинской православной церкви»
Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при
Захарова: Россия не проигрывает информационную войну
Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Лавров обсудил с главой МИД Австрии шпионский скандал
Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ
Командующим войсками Западного военного округа назначен Герой России Александр Журавлев
В сети появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии
США могут прекратить дозаправку самолетов арабской коалиции в Йемене
В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий
Причиной пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге стала неисправность электропроводки