Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой

2 Нояб. 16:49 2018-11-02T16:49:43+03:00

Первые и пока единственные полноформатные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки в июле этого года Фото: REUTERS

А вот обстоятельные переговоры двух лидеров могут состояться на полях G20 в Аргентине

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп 11 ноября проведут переговоры в Париже, куда оба политика приедут для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако, по словам советника главы нашего государства, эта беседа будет краткой.

А вот продолжительная и обстоятельная встреча Путина и Трампа может состояться на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Между тем, как уточнил Ушаков, данная встреча пока находится в стадии согласования.

«На "двадцатке" продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая» - приводит слова Юрия Ушакова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощник президента РФ уже не раз говорил о том, что Путин и Трамп могут пересечься на площадке международных мероприятий.