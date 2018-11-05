Обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа «расистской свиньей»

5 Нояб. 15:29 2018-11-05T15:29:34+03:00

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Президента США Дональда Трампа оскорбили в прямом эфире CNN. Сделала это политический обозреватель телеканала Анна Наварро - давняя оппонентка нынешнего хозяина Белого дома.

В ходе дискуссии по поводу миграционной политики Трампа, в которой принимали участие телеведущий Крис Куомо и двое его коллег - Стив Кортес и Ана Наварро, последняя обвинила американского лидера в расизме. После этого Кортес упрекнул свою оппонентку в том, что она уходит от обсуждения политической логики действий президента Соединенных Штатов. В ответ обозреватель грубо оскорбила главу государства, назвав его «расистской свиньей».

«По его мнению, мексиканцы - преступники и насильники, а Сальвадор и Гаити — сраные дыры. Он расистская свинья!» - заявила Наварро.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Дональда Трампа уже не раз обвиняли в расизме. К примеру, не так давно скандал вызвали его слова о мексиканцах: общественность набросилась на президента США с критикой после того, как тот назвал приезжих из Мексики «животными». Позже представители политика пояснили, что президент имел в виду только преступников из банды MS-13.