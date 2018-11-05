Список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО опубликован в сети

5 Нояб. 18:10 2018-11-05T18:10:29+03:00

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, движение по трассе Тюмень-Ханты-Мансийск не прерывалось. публикуем список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО

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Появился список погибших и пострадавших при обрушении моста в ХМАО. В момент трагедии на переходе трудились рабочие, которые восстанавливали дорогу. Что именно стало причиной обрушения пока не известно, сейчас на месте работают спасатели. После к изучению деталей приступят следователи.

В результате обрушения погибли два человека.

Вид на обрушившийся мост в ХМАО.

1. Случаев В., 1965 года рождения – скончался.

2. Землин Г., 1980 года рождения – скончался.

Госпитализированы в Нефтеюганскую больницу:

1. Спиридонов И., множественные переломы, травма головы

2. Малиновский Н.

3. Рахим А., 1978 года рождения, множественные ушибы.

4. Николай М., 1986 года рождения, травма головы, множественные ушибы.

5. Виктор К., 1950 года рождения, перелом позвоночника.

6. Салим М., 1972 года рождения, множественные переломы, травма головы.

Список имен публикует Пятый канал. В МЧС отметили, что движение по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую соединяет мост, не прерывалось.