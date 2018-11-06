Назван препятствующий ожирению продукт

СЕГОДНЯ 02:36 2018-11-06T02:37:47+03:00

Ученые считают, что употребление 30 граммов орехов раз в день поможет бороться с лишним весом

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Бороться с ожирением, набором веса и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы помогут орехи. К такому выводу пришли ученые Американской ассоциации сердца, проводившие исследование в этой области.

"Люди часто воспринимают орехи как продукты питания с высоким содержанием жира и калорий, поэтому они редко считают их здоровыми перекусами, однако на самом деле они способствуют меньшему набору веса и улучшению здоровья", — пояснила одна из экспертов проекта Сяоран Лью.

Данные полученные экспертами говорят о том, что ежедневное употребление около 30 граммов любых орехов не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением.

Если заменять таким количеством этого продукта аналогичную порцию красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов, то набор веса снизится, а заодно и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в материале на портале EurekAlert.

Американские ученые рекомендуют потреблять 30 граммов любых орехов каждый деньФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«С возрастом люди начинают постепенно прибавлять в весе в год около одного фунта (0,45 кг), что вроде бы немного. Но если сложить по фунту в течение 20 лет, то получается довольно солидный лишний вес», - сказала Лью.

Группа ученых проанализировала анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих хроническими заболеваниями. Подопытные раз в четыре года отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи.