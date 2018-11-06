2018-11-06T06:51:22+03:00
Общество

Минздрав перечислил главные факторы риска развития болезней у россиян

В 2018 году 52% граждан после диспансеризации отнесли к третьей группе здоровья
Юлия ДИВЕЕВА
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В России заболевания сердца выявляют у каждого 25-го прошедшего диспансеризациюВ России заболевания сердца выявляют у каждого 25-го прошедшего диспансеризациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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На развитие заболеваний у россиян основное влияние оказывают три главных фактора - неправильное питание, нехватка физической активности и курение. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Ведомство отмечает, что среди прошедших диспансеризацию за девять месяцев 2018 года, 52% россиян имеют недуги, которые требуют постоянного наблюдения медиков. Таких граждан относят к третьей группе здоровья.

"Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание — 25%, низкая физическая активность — 18%, курение табака — 12%", — цитирует данные Минздрава РИА Новости.

Всего в текущем году диспансеризацию прошли почти 16 миллионов человек. Это на 30% меньше запланированного числа. Чаще всего у граждан РФ выявляют болезни сердечно-сосудистой системы. На проблемы с сердцем и кровеносными сосудами жалуется каждый 25 человек в стране, прошедший диспансеризацию.

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