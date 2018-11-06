2018-11-06T09:29:19+03:00
В мире

Перед выборами в Конгресс США Facebook заблокировала десятки подозрительных аккаунтов

Также подозрительные учетные записи обнаружили в Instagram
Екатерина БОЛГОВА
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Facebook накануне выборов в США заблокировала десятки подозрительных аккаунтовFacebook накануне выборов в США заблокировала десятки подозрительных аккаунтовФото: REUTERS
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Выборы в Конгресс и местные органы власти в США социальная сеть Facebook заблокировала несколько десятков подозрительных аккаунтов, которые могли быть связаны с иностранными государствами.

"В воскресенье вечером правоохранительные органы США связались с нами по поводу онлайн-активности, которую они недавно обнаружили, и которая, как они считают, может быть связана с иностранными субъектами", - сообщается в пресс-релизе Facebook.

Отмечается, что были обнаружены 30 и 85 подозрительных учетных записей в соцсетях Facebook и Instagram. Это было сделано в результате проведенного расследования.

"Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование", - сообщили в компании.

По данным корпорации, большинство сообщений в таких аакаунтах в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram - на английском.

Во вторник, 6 ноября, в США состоятся выборы в Конгресс и местные органы власти. Будут избираться 35 из 100 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

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