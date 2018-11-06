Анонимам запретят пользоваться мессенджерами
Теперь пользоваться мессенджерами смогут только те люди, кто оформил на себя номер телефона. Если сим-карта числится за сторонним человеком, то ему могут отказать в регистрации.
Соответствующую инициативу предложили в правительстве. Проверять всех новых пользователей будет администратор мессенджера. Сведения предоставят операторы сотовой связи. На всю проверку отводится не более 20 минут, за это время в сотовой компании должны обработать запрос и предоставить информацию: собственник номера или нет. Если второй вариант ответа, то человеку могут отказать в регистрации.
В свою очередь оператор связи должен вести учет в каких приложениях переписываются их клиенты.
Информацию сотовым компаниям будут передавать сами организаторы сервисов (так в законе именуют владельцев мессенджеров).
В Роскомнадзоре объясняют, что данные требования необходимы для обеспечения безопасности. Но сомневаются, что их будут выполнять иностранные сервисы.
- Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства — необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом, — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров газете «Известия».