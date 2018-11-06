Россия завершит контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 и С-400 в срок

6 Нояб. 10:43 2018-11-06T10:43:07+03:00

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был подписан в 2015 году со сроком реализации в 2019 году

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Глава делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в китайском Чжухае Виктор Кладов заявил, что Россия завершит в срок контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 и комплексов С-400.

Напомним, договор на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был заключен в 2015 году со сроком реализации в 2019-2020 годах.

"Сохраняются, все идет в соответствии с согласованными сроками. И реализован контракт будет в срок", — сказал Кладов.

Он отметил, что у летчиков ВВС Китая истребители Су-35 вызывают самый позитивную реакцию.

"Машины полюбили, хвалят за отменные тактико-технические характеристики, легкость в управлении, маневренность. В общем, понравились эти машины. И мы этим гордимся", — добавил руководитель корпорации, передает РИА Новости.

В Чжухае с 6 по 11 ноября проводится авиакосмический салон Airshow China-2018.