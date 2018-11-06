6 Нояб. 11:02 2018-11-06T11:02:38+03:00

Самые большие зарплаты в Москве у IT-шников и логистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Специалисты портала Rabota.ru проанализировали зарплаты в Москве и пришли к выводу, что больше всех в столице зарабатывают специалисты IT-сферы. В месяц в среднем они получают 84 200 рублей.

Вторую позицию в этом «зарплатной рейтинге» заняли специалисты по логистике и работники транспортной отрасли. Они зарабатывают примерно 70900 рублей в месяц.

Третье место у работников производств. Им предлагают зарплаты в 66700 рублей.

Чуть меньше, но не намного, получают те, кто занят в сфере недвижимости и строительства - 65100 рублей.

Торговые специалисты получают около 62200 в месяц, бухгалтера и финансисты - 61 тысячу, сотрудники банков и финучреждений - 59700 рублей в месяц.

Кстати, за последние месяцы столичные работодатели повысили соискателям зарплаты и уже предлагают на 5,3% больше, чем, например, в начале лета.

В целом Москва лидирует по уровню зарплаты на рынке труда. Средняя по столице - 64600 рублей. На втором месте - Питер, где в среднем получают/предлагают 50500 рублей. Третьим в этом списке стал Екатеринбург. Там в среднем платят 44 тысячи рублей, сообщает "Российская газета".