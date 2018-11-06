Ученые зафиксировали восстановление озонового слоя Земли
Озоновый слой, защищающий планету от ультрафиолетового излучения, восстанавливается в стратосфере Земли на 1-3% за десять лет. Такой вывод сделали исследователи Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
В опубликованном докладе сообщается, что на это повлияло принятие в 1989 году Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Соблюдение мер привело продолжающему восстановлению озонового слоя.
"Свидетельства, представленные авторами доклада, говорят о том, что в отдельных частях стратосферы с 2000 года озон восстанавливался темпами на 1-3% за десятилетие", - говорится в докладе ВМО и ЮНЕП.
Ожидается, что в Северном полушарии озон должен полностью восстановиться к 2030-м годам, в Южном полушарии — к 2050-м. В полярных регионах это произойдет к 2060-м годам.
По словам исполнительного директора ЮНЕП Эрика Солхейма, Монреальский протокол по веществам стал одним из наиболее успешных многосторонних соглашений в истории. «Соединение авторитетной науки с основанным на сотрудничестве действием" дало позитивный редультат.
Он выразил надежду, что вступающее в силу 1 января 2019 года Соглашение Кигали также позитивно повлияет на окружающую среду.
Речь идет о поправках к Монреальскому протоколу, предусматривающие снижение объемов выбросов в атмосферу гидрофторуглеродов (ГФУ). Их одобрили уже 58 стран. Документ позволит приостановить повышение температуры на планете к 2050-м годам на 50%.