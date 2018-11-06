2018-11-06T12:08:08+03:00
В мире

Размещение войск США на границе с Мексикой будет стоить более 40 млн долларов

Министерство обороны США продержит солдат на границе до 15 декабря
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Размещение войск на границе с Мексикой будет стоить США более $40 млнРазмещение войск на границе с Мексикой будет стоить США более $40 млнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Размещение американских войск на границе с Мексикой, которое назвается операцией "Верный патриот", может стоить от 42 до 110 млн долларов. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на итоги независимого исследования.

По информации Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), расходы на эти цели составят от 112 до 143 долларов на одного военного в день. Дополнительные 136 тысяч 645 долларов в день будет стоить использование в операции военных самолетов.

В настоящее время Минобороны США собирается отправить к южной границе 7 тысяч военных. Они пробудут там до 15 декабря.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что готов направить до 15 тысяч военных на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов. В результате миссия может стоить 42 млн долларов. При этом размещение всех 15 тысяч военнослужащих обойдется в 110 млн долларов.

Представитель Сухопутных войск США Роб Мэннинг заявил, что Пентагон еще не оценил стоимость размещения войск, смета готовится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина смерти актрисы Юлии Волчковой
Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за 300 тысяч долларов
Стоимость запуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн
Лионель Месси вернулся в основной состав "Барселоны" впервые после перелома руки
Путин оценил идею создания общеевропейской армии
Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США
Путин почтил память русских военных, сражавшихся на полях Первой мировой войны во Франции
Украинский рок-музыкант провалился под сцену во время выступления в Луцке
В афганской провинции Газни боевики движения «Талибан»* совершили крупный теракт
МИД РФ выразил озабоченность в связи с задержанием журналиста Малькевича в США
Названы лучшие города для шопинга в России
Полиция проверяет Киевский и Белорусский вокзалы Москвы из-за угрозы взрыва