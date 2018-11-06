Размещение войск США на границе с Мексикой будет стоить более 40 млн долларов

6 Нояб. 12:07 2018-11-06T12:08:08+03:00

Размещение войск на границе с Мексикой будет стоить США более $40 млн Фото: REUTERS

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Размещение американских войск на границе с Мексикой, которое назвается операцией "Верный патриот", может стоить от 42 до 110 млн долларов. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на итоги независимого исследования.

По информации Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), расходы на эти цели составят от 112 до 143 долларов на одного военного в день. Дополнительные 136 тысяч 645 долларов в день будет стоить использование в операции военных самолетов.

В настоящее время Минобороны США собирается отправить к южной границе 7 тысяч военных. Они пробудут там до 15 декабря.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что готов направить до 15 тысяч военных на границу с Мексикой для сдерживания каравана мигрантов. В результате миссия может стоить 42 млн долларов. При этом размещение всех 15 тысяч военнослужащих обойдется в 110 млн долларов.

Представитель Сухопутных войск США Роб Мэннинг заявил, что Пентагон еще не оценил стоимость размещения войск, смета готовится.