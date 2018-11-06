Лукашенко: российская военная база Белоруссии не нужна

6 Нояб. 12:17 2018-11-06T14:25:02+03:00

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Александр Лукашенко не видит необходимости в военной помощи со стороны России. Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с группой американских политиков в Минске.

По словам главы государства, белорусские военные способны самостоятельно противостоять любой агрессии. Поэтому проблему российской военной базы на территории Белоруссии он назвал надуманной.

«Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены", — сказал Лукашенко.

Лукашенко объяснил, что в случае необходимости готов обратиться за помощью к России. Но пока авиабазы РФ в Белоруссии не нужны из-за близости стран.

"Время подлета любого самолета с территории России, если это будет необходимо, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база? Зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую?, - задал вопрос президент.

Отметим, что ранее в СМИ поднимался вопрос создания российской авиабазы в Белоруссии. Лукошенко подобные слухи отрицал. Однако когда США предложили Польше разместить у границ бронетанковую дивизию, он посоветовал МИД Польши не ставить «лишних баз» и пригрозил российско-белорусским ответом.

"Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать", - заявил Лукашенко.