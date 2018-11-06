Воздух столицы Индии будут очищать искусственно вызванным дождем

6 Нояб. 12:41 2018-11-06T12:41:54+03:00

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Городские власти Нью-Дели планируют очистить загрязненный воздух при помощи искусственно вызванных дождей. Осадки спровоцируют специальными реагентами, которые будут рассеяны с самолетов.

Такую идею выдвинул Центральный департамент по контролю за загрязнением воздуха совместно со специалистами из Индийского технологического института, по их словам столица Индии входит в число самых загрязненных в мире городов с индексом качества «опасно загрязненный», день пребывания в таком городе по степени вреда для здоровья можно приравнять к выкуриванию пачки сигарет.

А по оценкам экологов осенью ситуация может обостриться, в этот сезон рядом городом начинают сжигать стерню (остатки стеблей зерновых культур после уборки урожая) на полях, что в свою очередь еще сильнее отравит городскую атмосферу - сообщает The Economic Times.

Начать операцию по провокации искусственно вызванных осадков планируется 10 ноября.